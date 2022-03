Bennacer a sorpresa: l’ha detto in diretta sul rigore

Ismaël Bennacer, centrocampista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Napoli-Milan.

La gara non si sblocca, l’intensità e altissima ma non ci sono state grandi occasioni per nessuna delle sue squadre, tant’è che il risultato ancora ancorato sullo 0-0. Di seguito le parole del mediano algerino:

Bennacer Napoli Milan

“Il Napoli è una squadra che gioca bene, cerchiamo di recuperare la palla alta. È dura, ma noi siamo lì e ce la giocheremo fino in fondo.

Rigore? Non lo so, Koulibaly mi ha toccato ed era sulla mia strada, ma non so se fosse rigore o meno“