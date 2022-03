Insigne deluso dopo Napoli-Milan: “Se facciamo così non ci ricorderà nessuno”

Dopo la cocente sconfitta contro il Milan, Lorenzo Insigne è stato intervistato ai microfoni di Dazn. Il capitano azzurro ha analizzato il match dello Stadio Maradona ed è apparso visibilmente deluso dalla prestazione della sua squadra.

Lorenzo Insigne Napoli

Di seguito le dichiarazioni del campionato azzurro:

Cosa non ha funzionato? “Molto demerito da parte nostra, dispiace perché tanta gente ci ha sostenuto e non averla fatta gioire è un grande rammarico”.

Era uno snodo decisivo? “Sapevamo che oggi fosse una grande occasione. Ora la partita è finita e non possiamo piangerci addosso. Ci sono tante partite, tanti punti e ce la giocheremo fino alla fine”.

Da capitano ti sei sentito di dire qualcosa negli spogliatoi? “Penso sia inutile parlare perché c’è tristezza. Meglio parlare domani a mente fredda e analizzare tutti gli errori che abbiamo fatto”.

Quanta voglia hai voglia di rimanere nella memoria dei tifosi? “C’è tanta voglia, ma se facciamo come stasera sicuramente non ci ricorderà nessuno. Dobbiamo solo stare tranquilli e continuare a lavorare. Dobbiamo fare meglio”.

Da cosa ripartite? “Dalle cose buone che abbiamo fatto stasera. Dobbiamo analizzare il match con il mister. Fa male questa sconfitta ma dobbiamo continuare a lavorare. Possiamo fare ancora grandi prestazioni, però non come stasera perché non abbiamo fatto benissimo, io in primis”.