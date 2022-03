Ibrahimovic: “Questo stadio pieno è molto bello, stasera decido io se giocare”

La sfida del Maradona tra Napoli e Milan, è anche la partita del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha recuperato dall’infortunio ed è tornato a disposizione di Pioli.

Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv.

Napoli Milan Ibrahimovic (Getty Images)

Di seguito le dichiarazioni del centravanti rossonero:

“Sarà una bella partita, vogliamo fare il massimo e portare via punti, siamo preparati. Sto bene e ho sempre voglia di giocare, a volte non ci sono riuscito per infortunio ma ora ci sono e sono pronto. La squadra ha tanta fame, ma sempre con controllo”

Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Dazn

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Dazn.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Fisicamente sto bene, molto bene”.

Pressioni? “La squadra riuscirà a gestirle, abbiamo preparato bene la partite, speriamo vada come vogliamo. Loro sono una squadra forte, ma è bello giocare delle partite del genere”.

Sensazioni all’arrivo al Maradona? “Ogni gara è importante, poi è chiaro che il pubblico qui è caldo e fa rumore. L’ultima volta che sono venuto qua era vuoto, oggi è pieno ed è meglio così. Speriamo di ripetere il risultato dell’ultima volta”.

Giocare? “Vediamo. Se ho parlato con il mister? No, decido io!”