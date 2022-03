Graziani diretto: “Quando la Juve perde, io godo”

Il passato non si dimentica, i vecchi amori restano sempre vivi. Ciccio Graziani lo sa bene: dodici anni in maglia Torino e uno scudetto vinto hanno lasciato il segno nella cuore dell’ex bomber italiano. La rivale di sempre della squadra granata, la Juventus, non è vista di buon’occhio da Graziani e, in diretta su TV Luna, ha rilasciato una dichiarazione molto diretta, senza peli sulla lingua.

Massimiliano Allegri

“Prima di guardare i risultati delle mie squadre del cuore, vado a vedere ciò che ha combinato la compagine allenata da mister Massimiliano Allegri. Quando la Juventus perde, io godo. Non posso farci nulla. Mi dispiace per i tifosi della Vecchia Signora, ma questa è la realtà dei fatti. In Europa tifo per la Juventus perché è comunque una squadra italiana. Ma quando gioca in Serie A la gufo sempre”.