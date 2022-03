Gli chiedono dello scudetto: Ferrara a sorpresa sulla Juventus

Napoli-Milan è sicuramente la partita più importante della 28° giornata di Serie A. Le due squadre vogliono rispondere alla vittoria dell’Inter di venerdì e c’è la possibilità di prendere la vetta della classifica in solitaria: un’occasione d’oro per azzurri e rossoneri.

Ma è anche una grande occasione per la Juventus che nella sfida delle 18 contro lo Spezia ha la possibilità di recuperare punti su una delle due (o entrambe). Però, secondo Ciro Ferrara, presente all’Allianz Stadium per DAZN, è troppo difficile per la Juve lottare ancora per lo scudetto.

Dusan Vlahovic

“Credo che sia oggettivamente difficile per la Juve tornare in corsa per lo scudetto. Ci sono tre squadre davanti che hanno affrontato un periodo complicato, ma adesso si giocano le partite decisive e credo che sia molto difficile poter recuperare tutti questi punti su tre squadre”.