Giroud: “Vittoria meritata. Gol fortunato? Vi svelo il mio segreto”

Risultato amaro per il Napoli che viene sconfitto tra le mura amiche contro il Milan per 1-0 grazie al gol di Oliver Giroud. Gli azzurri, scivolano così al terzo posto in classifica lasciando la testa del campionato ai rossoneri. L’attaccante francese del Milan, autore del gol vittoria, è così intervenuto nel post partita ai microfoni di DAZN: “Dopo una partita durissima siamo riusciti ad ottenere tre punti fondamentali, valgono tanto. Abbiamo vinto contro una rivale per lo scudetto, non era decisiva ma è stato importantissimo questo risultato.



Nel primo tempo abbiamo cominciato bene, con tanta energia e motivazione. Volevamo giocare il nostro calcio e ci siamo riusciti, siamo rimasti concentrati fino alla fine, è una vittoria meritata.

Sono stato bravo sul gol, faccio quello che mi riesce meglio: trovarmi al posto giusto al momento giusto. Potevamo fare meglio in fase offensiva, soprattutto negli ultimi metri ma l’importante è aver portato la vittoria a casa. Abbiamo fatto una gara di grande sacrificio difendendo tutti insieme.

Olivier Giroud

Scudetto? Ci siamo anche noi, è giusto crederci. Partita dopo partita siamo ancora lì, non voglio parlare ancora di scudetto ma spero di vincere almeno un trofeo quest’anno. Siamo ambiziosi, giocheremo per vincere fino alla fine.

Il rapporto con Ibra? Non c’è competizione, non importa chi gioca. Siamo di esperienza per i più giovani, dobbiamo comunicare di più in campo.

Infortunio? Ho sentito dolore, avevo una ferita aperta ma non importa, sono molto felice per il gol e la vittoria.“