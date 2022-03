Caressa innamorato di un giocatore del Napoli: “Mi ricorda Zidane”

Uno dei protagonisti di questa bella stagione del Napoli è sicuramente Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha segnato sei reti in campionato e sta mettendo in mostra le sue migliori qualità. Diversi giornalisti e addetti ai lavori stanno elogiando le prestazioni del centrocampista spagnolo: tra questi c’è anche il giornalista Sky, Fabio Caressa. Il telecronista ha parlato di Fabian ai microfoni di Radio Deejay.

Fabian Ruiz

“Mi sto innamorando di come accarezza il pallone Fabian Ruiz, è un calciatore incredibile. Secondo me, per quella cosa erotica di toccare il pallone così assomiglia a Zidane“.

Un paragone molto importante per il numero 8 azzurro.