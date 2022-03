Calciomercato, il Napoli vigile su un giovane terzino sinistro della Serie A: lo seguono anche altre due big

Oggi è finalmente il grande giorno di Napoli-Milan e l’attesa, con il passare dei minuti, cresce sempre di più.

Come sempre, tuttavia, il calciomercato non va mai in letargo e, anche alla vigilia di un match così importante, può spuntare un nome nuovo.

FOTO: Getty – Udinese Destiny Udogie

Come riporta Nicolò Schira, infatti, il Napoli starebbe monitorando attentamente il giovane terzino sinistro dell’Udinese Destiny Udogie, in prestito con obbligo di riscatto dall’Hellas Verona. Per il momento, dunque, non c’è nulla più di un iniziale interesse.

Il classe 2002 sta disputando un ottimo campionato, in cui ha già timbrato 22 presenze e un gol, quello molto discusso contro il Milan. Su di lui rimangono attente anche Juventus e Atalanta.