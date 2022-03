A Dazn sicuri: Juventus in corsa per lo scudetto, Napoli-Milan decisiva per un motivo

C’è grande attesa per il big match dello stadio Maradona tra Napoli e Milan. In tanti si stanno chiedendo che tipo di partita sarà e anche su DAZN la gara ha acceso la discussione. Al termine dell’anticipo della 28esima giornata tra Roma e Atalanta, i due telecronisti, Pierluigi Pardo e Simone Tiribocchi, hanno espresso il proprio pensiero in merito.

Napoli (Getty Images)

Parte Pardo: “Chi perde tra Napoli e Milan non è fuori dalla corsa scudetto. Anche la Juventus è in corsa, proprio perché nessuna davanti corre come inizio anno. Dovesse cambiare qualcosa, allora avremmo una favorita. Per questo motivo il campionato è apertissimo e bellissimo. Chi perde non è fuori, ma chi vince non è favorito per lo scudetto“.

Poi la risposta di Tiribocchi: “Non è decisiva, ma chi vince se la va a giocare con l’Inter. Se poi si dovesse arrivare a pari punti questi scontri diretti saranno fondamentali“.