Ottavio Bianchi sullo scudetto: “La squadra più forte è una!”

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha intervistato l’ex giocatore e allenatore del Napoli, vincitore dello scudetto dell’86-’87, Ottavio Bianchi.

Ottavio Bianchi

Tra i vari argomenti trattati nel corso dell’intervista, l’ex tecnico azzurro ha rilasciato anche qualche dichiarazione sull’attuale squadra allenata da Spalletti e sulla corsa allo scudetto.

Di seguito un estratto delle sue parole:

“Napoli più forte di Inter e Milan? In questo momento, sì. Tutte e tre hanno avuto in tempi diversi la possibilità di prendere il largo e non ci sono riuscite. Prima il Milan e il Napoli, poi l’Inter hanno subito dei rallentamenti… La stanchezza non è l’alibi facile. Il Covid, il calendario fitto, i tempi di recupero praticamente ingestibili hanno condizionato il lavoro degli allenatori“.

Sull’addio del capitano azzurro Lorenzo Insigne ha inoltre aggiunto: “Napoli ha dimostrato di essere una città più matura e consapevole. Società e calciatore hanno fatto i rispettivi interessi. Situazioni del genere all’estero sono all’ordine del giorno“.