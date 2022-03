Napoli-Milan: non succedeva da otto anni in Serie A!

Dopo la schiacciante vittoria dell’Inter sulla Salernitana, con risultato finale di 5-0, i nerazzurri riconquistano la vetta della classifica, in attesa sempre di recuperare il match contro il Bologna e delle risposte dei diretti contendenti per il titolo. Il campionato di Serie A, infatti, al termine dell’anticipo del venerdì sera, vede l’Inter al primo posto con 58 punti e il Napoli e il Milan a 57, pronte a scendere in campo l’una contro l’altra.

FOTO: Getty Images, Milan-Napoli

Alle ore 20:45 di domenica sera rossoneri e partenopei saranno al Maradona con un obiettivo comune: vincere e raggiungere il primo posto in solitaria.

I precedenti tra Napoli e Milan

Negli ultimi 14 incontri in Serie A tra queste due squadre, il Milan l’ha spuntata solo in un’occasione. Più precisamente nell’ultima trasferta in casa del Napoli il 22 novembre 2020. La partita tra Gattuso e Pioli terminò sul risultato finale di 1-3, con doppietta di Ibrahimovic e rete di Hauge per la squadra ospite e gol di Mertens per il Napoli.

Prima di questo successo, però, i rossoneri non guadagnavano i tre punti contro il Napoli dal 2014, in occasione del 2-0 al Meazza firmato Bonaventura-Menez. Negli ultimi otto anni in Serie A si contano otto vittorie per i partenopei e cinque pareggi.

Inoltre, nei suoi tre ultimi incontri con il Milan, Luciano Spalletti è uscito sempre da vincitore: 1-0 nel match d’andata sulla panchina del Napoli e 1-0 e 2-3 con l’Inter nella stagione 2018/19.