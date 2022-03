Napoli-Milan, Ibrahimovic convocato? Arriva la notizia

Napoli–Milan sarà la super sfida del 28esimo turno di Serie A. La vittoria di una delle due potrebbe cambiare definitivamente le sorti del campionato. Per Spalletti ci sono ottime notizie dall’infermeria: Lozano e Anguissa sono recuperati e, quasi certamente, saranno convocati ma andranno in panchina. Per il Milan di Stefano Pioli, invece, c’è il dubbio legato alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic.

Milan Ibrahimovic (Getty Images)

Napoli-Milan, Ibrahimovic convocato

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic sarà convocato da Pioli per la sfida tra Napoli e Milan. Lo svedese, che fino a ieri si è allenato a parte in campo, oggi ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo ed è pronto per la trasferta partenopea. Con ogni probabilità partirà dalla panchina ma per i rossoneri c’è un’arma in più nella sfida Scudetto.