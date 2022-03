Fusi sul Napoli: “Contro il Milan ha una garanzia in più!”

Nell’edizione odierna de Il Mattino è presente un’intervista all’ex centrocampista del Napoli Luca Fusi. Attualmente allenatore del Bellaria, Fusi vestì la maglia azzurra dal 1988 al 1990.

Di seguito le sue parole in merito allo scontro al vertice di domani sera tra Napoli e Milan:

“Ai nostri tempi le qualità dei singoli esaltavano queste sfide, mentre ora Napoli e Milan sono arrivate ai vertici grazie alla forza delle due rose“.

“Il centrocampo del Napoli in questo momento dà più garanzie secondo me, anche perché stanno tutti bene fisicamente. Lobotka dà equilibrio al reparto garantendo anche protezione al reparto difensivo: è l’uomo chiave. Fabian Ruiz sta dando tantissimo e già in passato ha dimostrato di essere un grande centrocampista. Nel Milan, invece, Kessie sta accusando una flessione tra infortuni e Coppa d’Africa e questo si è andato a ripercuotere sul rendimento del centrocampo“.

FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz

“Spalletti ha creato il giusto feeling con la squadra. Pioli ha avuto la bravura di mettere le cose a porto e riportare il Milan ai vertici in due anni“.

“Entrambe le squadra cercano di mostrare un gioco propositivo non aspettando l’avversario: sarà certamente una bella partita. In queste sfide il pubblico di Napoli rappresenta sempre quel qualcosa in più: i tifosi azzurri saranno molto importanti“.