Cremonese, slalom gigante e super gol di Gaetano – VIDEO

Gianluca Gaetano continua a far faville in Serie B con la Cremonese. Il talentuoso centrocampista del Napoli in prestito al club lombardo, sta dimostrando tutto il suo valore agli ordini di mister Fabio Pecchia.

Gaetano, super gol con la Cremonese

La Cremonese si gode Gianluca Gaetano. Il centrocampista di scuola Napoli la scorsa estate è passato nuovamente in prestito con il club grigiorosso e sta dimostrando la sua grande crescita. Oggi si è messo in mostra con un gol straordinario nel match contro il Brescia. Dopo uno stop perfetto (e difficilissimo) ha saltato due avversari in slalom e ha ribadito in rete con un tocco mancino.