Ambrosini sul Napoli: “Vi dico qual è la grande vittoria di Spalletti!”

L’ex giocatore del Milan Massimo Ambrosini ha rilasciato un’intervista a Il Mattino, pubblicata sull’edizione odierna del quotidiano, in cui si è ovviamente soffermato sulla partita di domani sera tra Napoli e Milan.

Di seguito un estratto delle sue parole:

“Napoli e Milan sono consapevoli di essere in un momento decisivo della stagione. Il Napoli ha l’entusiasmo per gli ultimi risultati e la consapevolezza di poter rimanere attaccato alla vetta. Il Milan ha la convinzione del proprio gioco e vuole rimanere al vertice fino alla fine“.

“Le chiavi della partita? Il Napoli palleggia in mezzo al campo e cerca di liberare l’uomo alle spalle dei centrocampisti. Il Milan deve cercare di sfruttare le occasioni a campo aperto, perché il Napoli concede qualcosa in ripartenza. Devono entrambe avere lucidità nelle scelte in fase conclusiva“.

FOTO: Getty Images, Lobotka

“Spalletti vuole inculcare nei ragazzi la volontà, che è una qualità fondamentale per arrivare a una vittoria. Ha creato empatia con lo spogliatoio e l’ambiente, ora sta provando a responsabilizzare la squadra”.

“Lobotka è la grande vittoria di Spalletti. Senza Anguissa Luciano ha ridisegnato la squadra con le caratteristiche di di Lobotka. Ha aggiunto nuove linee di gioco preziosissime“.