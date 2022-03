L’ex attaccante del Napoli, Goran Pandev, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportitalia nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato.

Il macedone ha parlato anche della sua esperienza all’ombra del Vesuvio, soffermandosi in maniera particolare sulla vittoria della Coppa Italia.

“Siamo stati sommersi dall’amore della gente. Ci sono volute due ore per scendere dal treno. La gente ci prendeva in braccio, ci alzava, era incredibile. Queste scene non le ho viste neanche all’Inter dopo scudetto e Champions. Lì ho capito quanto i napoletani ci tengono per questa maglia”.

GENOA, ITALY – DECEMBER 10: Goran Pandev of Genoa in action during the Serie A match between Genoa CFC and UC Sampdoria at Stadio Luigi Ferraris on December 10, 2021 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)

“Scudetto? Conosco bene la piazza, so quanto ci tiene. Quest’anno secondo me può vincere lo Scudetto, è l’anno giusto. Inter e Milan hanno sbagliato tanto e il Napoli deve approfittarne. L’Inter resta favorita, lo dico da inizio stagione, ma gli azzurri hanno una grande chance”.

