Cori contro i tifosi della Salernitana a San Siro: coinvolti i napoletani!

Oggi è andato in scena il match tra Inter e Salernitana valido per la ventottesima giornata di Serie A.

I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto la Salernitana con un sonoro cinque a zero ottenendo così una vittoria importante che mancava in campionato dal 22 gennaio.

Inter- Salernitana

Tuttavia, nonostante la bella prestazione della propria squadra i tifosi nerazzurri verso la fine del match hanno intonato un coro goliardico rivolgendosi ai tifosi salernitani: “Voi siete Napoletani”.

Inoltre, i tifosi interisti hanno anche cantato “Napoli come Salerno” paragonando così la città di Salerno a quella di Napoli.

Come al solito però, si sono anche verificati i consueti cori spregevoli contro il Vesuvio: “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”.

Nonostante proprio in questi ultimi giorni la ferocia dell’uomo si sta manifestando nella sua forma più cruda con la guerra in Ucraina, in Italia ancora siamo costretti a sentire cori razzisti nei confronti del Napoli e dei Napoletani.

Se non miglioriamo partendo da questi gesti apparentemente innocui, l’odio, la violenza e la guerra non potranno mai cessare di esistere.