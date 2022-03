Rrahmani: “Milan? Non dobbiamo farlo solo domenica sera”

Amir Rrahmani, difensore azzurro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Il centrale non ha solo parlato del big match che attende gli azzurri domenica sera allo Stadio Maradona, ma ha anche tracciato il percorso da seguire fino al termine della stagione.

Amir Rrahmani Napoli

Di seguito un estratto dell’intervista:

“Noi vogliamo essere la squadra che viene ricordata, in campo però può succedere sempre di tutto. Emozione unica il gol di Fabian, vincere all’ultimo secondo è sempre bello. Noi vogliamo vincere tutte le partite fino all’ultima giornata. Dobbiamo essere pronti per domenica, non è l’ultima partita e bisogna considerarle tutte importanti, non solo questa”.