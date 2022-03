Rrahmani: “Per lo scudetto non ci sono solo tre squadre! Con la Lazio emozione unica”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida in programma domenica contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“Con la Lazio è stata una vittoria importante per mantenere una posizione alta in classifica. Ad oggi siamo tre, forse quattro squadre che lottano per lo scudetto e fino alla fine sarà una vera e propria lotta. Anche la Juventus e l’Atalanta possono rientrare nella corsa al titolo, non sono lontane dato che mancano undici partite. Può succedere di tutto”.

“Noi vogliamo essere la squadra che viene ricordata, in campo però può succedere sempre di tutto. Emozione unica il gol di Fabian, vincere all’ultimo secondo è sempre bello. Noi vogliamo vincere tutte le partite fino all’ultima giornata”.

FLORENCE, ITALY – OCTOBER 03: Amir Rrahmani of SSC Napoli celebrates after scoring a goal during the Serie A match between ACF Fiorentina v SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Dobbiamo essere pronti per domenica, non è l’ultima partita e bisogna considerarle tutte importanti, non solo questa. Noi siamo una squadra in cui tutti possiamo far gol e tutti possiamo decidere le partite”.

“Ho sempre aspettato il mio spazio ma allo stesso tempo ci ho sempre creduto. Quello che voglio è continuare a fare sempre del mio meglio. Giocare con Koulibaly è più facile dato che è tra i migliori difensori al mondo. Lui è da tanti anni qua e stare al suo fianco rende tutto più semplice”.

“Durante le partite noi difensori ed il portiere ci carichiamo perché non vogliamo mai prendere gol. Ci sono dei momenti, ad esempio durante i calci d’angolo, in cui siamo vicini e ci sosteniamo a vicenda”

“Ai tifosi voglio dire che vogliamo dare il massimo fino all’ultima partita, vogliamo coronare quel sogno che hanno tutti. Siamo una squadra forte e abbiamo un obiettivo più grande che dista undici giornate. Ci proveremo in ogni modo!”

“Nello spogliatoio non pronunciamo tanto la parola Scudetto”