Cresce l’attesa per la sfida Scudetto in programma domenica allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Milan. Una vittoria per entrambe le compagini potrebbe significare molto non solo in termini di classifica ma è chiaro che vincere uno scontro diretto di tale portata darebbe un forte slancio anche per il prosieguo del campionato.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli studia le mosse per cercare di arginare la squadra azzurra ed è pronto anche a schierare una novità tattica che già si è vista in passato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’idea è quella di alzare Franck Kessié dietro le punte per cercare di limitare Fabian Ruiz.

MILAN, ITALY – OCTOBER 16: Franck Kessie of AC Milan in action during the Serie A match between AC Milan and Hellas Verona FC at Stadio Giuseppe Meazza on October 16, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

“Il tentativo è già stato fatto – si legge – nel derby di campionato, con l’idea di bloccare Brozovic. Non fu una delle migliori partite del Milan, anzi, forse una delle meno buone dal punto di vista dell’efficacia tattica. Ma Pioli non intende ancora cambiare il canovaccio e continua a cercare una soluzione per il numero dieci. Il più vicino al trequartista classico dovrebbe essere Brahim Diaz, che però non ha incantato. E allora Pioli ha provato con Krunic in alcune occasioni, e appunto anche con Kessié. Contro il Napoli Franck potrebbe trovarsi di nuovo avanzato rispetto al suo ruolo naturale, e Krunic potrebbe diventare una fonte di energia efficace a partita in corso”.

Francesco Fildi