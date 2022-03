Napoli-Milan affidata ad Orsato: Valeri in sala Var!

C’è la decisione ufficiale per chi arbitrerà la gara scudetto tra Napoli e Milan. Il big match sarà condotto da Daniele Orsato, al Var invece è stato designato l’arbitro Valeri. I due guardalinee saranno Preti e Giallatini con Camplone quarto uomo. Infine ad affiancare Valeri al Var ci sarà Vivenzi.

Referee Daniele Orsato during the match SS Lazio-AC Milan at the stadio Olimpico. Rome Italy, April 26th, 2021 Rome Italy – ZUMAm169 0116973714st Copyright: xMassimoxInsabatox

I precedenti tra il Napoli ed Orsato non sorridono agli azzurri che hanno ottenuto più sconfitte che vittorie o pareggi sotto la direzione del direttore di gara di Schio. Sui social c’è stata qualche polemica da parte di alcuni tifosi che non hanno ancora digerito la gara tra Inter e Juve disputatasi nel 2018, match in cui c’era proprio Orsato ad arbitrare e che si sarebbe rivelato poi decisivo sulle sorti scudetto dell’ex Napoli di Sarri.