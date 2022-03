Riscatto Anguissa, la strategia del Napoli: si sta aspettando per un motivo

Al momento, le menti dei tifosi azzurri sono tutte dirette all’acceso finale di campionato che attende il Napoli, con il sogno scudetto che è ancora vivo.

Dopo il campionato, però, sarà tempo di calciomercato e ci si chiede quanto e come investirà il Napoli: l’unica cosa certa, per il momento, è che si dovrà rimediare alla già certa partenza di Insigne in direzione Toronto.

Foto: Getty Images- Anguissa

Anguissa, si aspetta il ritorno dall’infortunio per il riscatto

Nel corso di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti, il quale ha disegnato le prospettive che aspettano il Napoli nel prossimo calciomercato. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

“Anguissa? Io penso che un tentativo lo si debba fare per riscattarlo a prezzo più comodo, ha avuto un impatto molto importante. Se ne aspetta il ritorno giustamente. Il discorso su terzini e attacco è molto ampio invece. Si può andare incontro a una rivoluzione come a una terapia conservativa”.

“Osimhen resta, Insigne è già via, Mertens invece non ha ancora rinnovato e viene utilizzato col contagocce. Demme potrebbe essere ceduto ma sarebbe meno doloroso di Mertens, anche per Malcuit vale lo stesso. Ovviamente servirebbe poi un’alternativa per Di Lorenzo. In attacco invece bisognerà acquistare dei titolari. Mertens e Insigne devono essere sostituiti con dei titolari: se il Napoli vuole mantenere questo status, dovrà fare lì la differenza“.