Grava: “Domenica lo stadio deve essere tutto azzurro. Zanoli è il nostro orgoglio”

Napoli-Milan si avvicina e per parlare del big match di domenica sera, ai microfoni di Radio Kissi Kiss Napoli, è stato intervistato Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli.

Alessandro Zanoli

Su Napoli-Milan e la spinta del pubblico: “Chi ha avuto la fortuna di giocare al Maradona sa che la spinta che dà il nostro pubblico è incredibile. Spero che domenica lo stadio sia tutto azzurro, da pelle d’oca. La gente deve spingere, deve arrivare il supporto per chi giocherà. Sono partite belle da giocare e sono certo che i ragazzi in campo si faranno sentire. Il lavoro fatto da Spalletti che ha valorizzato l’intera rosa è importantissimo”.

Sui giovani del settore giovanile: “Tanti ragazzi del settore giovanile si stanno allenando con la prima squadra e devono sfruttare questo privilegio. L’esordio di Zanoli in Serie A è stato una soddisfazione immensa per me e i miei collaboratori. Oggi non è semplice passare dalla Primavera alla Prima Squadra, ma il nostro obiettivo è quello di dare la mentalità ai ragazzi di sacrificio ed umiltà.

Cioffi può avere una grande carriera, ma ci sono anche altri ragazzi molto bravi. Antonio è cresciuto nel nostro settore giovanile, ha potenzialità, ma c’è bisogno che questi ragazzi diano continuità alle prestazioni senza mai trovare alibi. Oggi coi giovani non è semplice bisogna stargli vicino senza dargli pressioni. Bisogna far capire ai ragazzi che nel calcio ciò che hai fatto il giorno prima conta poco”.