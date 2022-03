È successo ieri tra i fratelli Insigne: dopo Benevento-Cremonese

Nella serata di ieri il Benevento di Roberto Insigne affrontava la Cremonese, in un match cruciale per le speranze di promozione in Serie A da parte delle due squadre.

Il match è terminato 1-1, con un botta e risposta immediato, tra il 33′ 3 il 36′ di Improta prima e Jaime Baez poi.

Lorenzo e Roberto Insigne

La partita è andata in scena sotto gli occhi di Lorenzo Insigne, sorpreso al Vigorito mentre approfittava dell’ultimo giorno di riposo concesso a tutta la squadra da Luciano Spalletti.

Dopo l’incontro, i due fratelli sono stati protagonisti anche fuori dal campo, uscendo a cena insieme e dirigendosi al Ristorante Gino e Pina di Benevento.