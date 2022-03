AGGIORNAMENTO ORE 12.35 – Il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte svelando un’importante notizia riguardante i biglietti di Napoli-Milan. Ecco quanto evidenziato:

“I biglietti sono stati esauriti in poche ore, ma alcuni tagliandi potrebbero tornare disponibili. Parliamo dei biglietti in possesso degli sponsor che magari possono restare inutilizzati e quindi nuovamente messi a disposizione.

L’eventuale acquisto potrebbe essere effettuato solo online, quindi sul sito di TicketOne. Perciò invitiamo i tifosi a tenere d’occhio il sito, almeno per i prossimi due giorni. Ricordo, inoltre, che l’acquisto online è possibile per questa sfida solo ai possessori della Fidelity Card“.

ORE 12.13 – Il sold out allo stadio Diego Armando Maradona in vista di Napoli-Milan è più che scontato, considerata anche quella che è stata la corsa al tagliando a cui si è assistiti nella giornata di ieri.

Una sfida di vitale importanza, in ottica Scudetto, per la squadra di Luciano Spalletti, che potrà contare anche sul supporto dei 40mila e oltre tifosi che accorreranno all’impianto di Fuorigrotta in occasione della sfida di domenica sera.

FOTO: Getty – Napoli

Tutti venduti i circa 42mila tagliandi per assistere al match, ossia il 75% dell’impianto flegreo. “Se avessimo avuto due stadi a Fuorigrotta, li avremmo riempiti”, fanno sapere da TicketOne nel virgolettato riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Francesco Fildi