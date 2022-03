“Non era successo nemmeno contro la Juventus”: la convinzione dopo l’esultanza del Napoli

Nel corso della trasmissione “Radio Goal” a Radio Kiss Kiss Napoli, si ricorda ancora con grande entusiasmo l’incredibile vittoria azzurra a Roma contro la Lazio nei minuti finali, grazie alla quale gli azzurri sono ora al comando della classifica di Serie A insieme al Milan.

Su tutti Valter De Maggio, che ha romanticamente associato l’esultanza dell’intera squadra al gol di Fabian Ruiz ad una storica canzone italiana. Queste le sue parole: “Quando ripenso al gol di Fabian Ruiz contro la Lazio mi ritorna in mente una canzone: “la descrizione di un attimo” di Tiromancino. E che cos’è quell’attimo per il Napoli?”.

April 22, 2018 – Turin, Italy – Kalidou Koulibaly of Napoli –

Foto: xMatteoxCiambellix

Il giornalista ha poi continuato mettendo a confronto l’esultanza con quella di Torino al gol di Koulibaly, evidenziando una particolarità: “Per me la spiegazione sta nell’esultanza di tutta la squadra, che va sotto al settore ospiti e festeggia come non mai con i tifosi azzurri. Io un’esultanza così non l’ho vista nemmeno la sera di Juventus-Napoli dopo il gol di Koulibaly, credo che questo sia il segnale di quanto questa squadra ci creda davvero”.