Rinnovo complicato tra Fabian Ruiz e il Napoli: si inserisce il Real Madrid

Fabian Ruiz diventa l’eroe di Lazio-Napoli, la cui a sua volta diviene l’esame caratteriale che la squadra di Spalletti ha dovuto affrontare a seguito delle diverse critiche.

Lo spagnolo, nel pieno del recupero, veste i panni del protagonista assoluto del match trovando una rete che mancava da quasi tre mesi, vittima anche di un infortunio muscolare nel periodo tra dicembre e gennaio.

Fabian Ruiz, Napoli-Salernitana

Insomma, tutto molto bello per il Napoli e i suoi giocatori che agganciano il Milan in vetta alla classifica, ma allo stesso tempo la rete dello spagnolo fa riflettere su quel che riserverà il suo futuro: il contratto del classe ’96 andrà in scadenza nel 2023 ma ad oggi non c’è ancora un accordo per prolungare la sua esperienza partenopea. Di fatto, l’ipotesi di un suo probabile trasferimento in estate si fa sempre più eclatante, aggiungendo anche che il calciatore potrebbe fare un ritorno in patria essendo seguito da Real Madrid e Barcellona. A riferire la notizia di calciomercato è Calciomercato.com.