Milan, Ibrahimovic tenta il recupero per il Napoli: parla Pioli

Il Napoli si è preso il primo posto in Serie A al pari del Milan. Domenica sera ci sarà lo scontro diretto per la vetta e tutto fa pensare ad un vero e proprio big match che può decidere le sorti del campionato.

Per la squadra di Spalletti, questa appena iniziata sarà la settimana tipo, ovvero senza partite infrasettimanali. La preparazione sarà concentrata interamente sul match contro i rossoneri di Pioli che, al contrario, martedì dovrà scendere in campo per la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter.

Milan Ibrahimovic (Getty Images)

Milan, Ibrahimovic in campo con il Napoli? Parla Pioli

In conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, attualmente ai box per un problema muscolare, è appena tornato ad allenarsi in campo ed è in dubbio per il big match del Maradona.

“Settimana importante ma non deciderà le nostre sorti. Abbiamo già affrontato periodi importanti con partite pesanti. Questa sarà una settimana molto importante, ma che non deciderà le nostre sorti: in Coppa Italia ci sarà il ritorno, dopo Napoli in Serie A ci saranno altre 10 partite“.

Ibrahimovic? “Sta meglio ma va analizzato giorno per giorno”.

Scudetto? “Non so se la quota Scudetto sarà a 84 punti. Max (Allegri, ndr) è molto bravo, ero anche io bravo in matematica. Le prime squadre si giocheranno Scudetto e Champions. Il Napoli è l’unica squadra che ha fatto più punti di noi dopo Natale. Il campionato è molto difficile e tutte le partite sono molto difficili, difficile fare una previsione. Più di 80 sicuro”.