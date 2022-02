Napoli-Milan, caccia al biglietto: lunghe file ai botteghini

Dopo l’impresa contro la Lazio, c’è già attesa alle stelle per Napoli-Milan, che si giocherà domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

Questa partita rappresenta per entrambe un fondamentale match scudetto: le due squadre si trovano infatti a pari punti in vetta alla classifica con un punto in più rispetto all’Inter in un campionato che non si vedeva così combattuto da anni.

Sito Ticketone

La passione dei supporters partenopei in questa lunga attesa è certificata dalle enormi code per l’acquisto dei biglietti per la partita di domenica.

Lunghe code si stanno verificando infatti al di fuori delle biglietterie autorizzate mentre invece il sito di Ticketone sta andando in tilt per i tanti tifosi che si sono collegati per l’acquisto del biglietto prima. Tali code si stanno verificando già dalla mattina nonostante la vendita libera dei biglietti verrà aperta solo alle 14.