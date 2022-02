Nessuno come il Napoli nel 2022: le cifre degli azzurri in Serie A

Il Napoli torna a casa trionfante dall’Olimpico, imponendosi per 2-1 sulla Lazio con le reti di Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. La squadra di Spalletti trova i tre punti allo scadere del recupero con un tiro potente da fuori area dello spagnolo e conquista la vetta della classifica, a quota 57 punti.

Secondo quanto riportato dalle statistiche di Opta Paolo, il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti nel 2022 in Serie A: in 8 gare, gli azzurri hanno realizzato 18 punti (5 vittorie e 3 pareggi). A seguire si collocano il Verona e la Juventus con 16 punti e il Milan e il Cagliari a 15. Evidente, invece, il calo dell’Inter che, con una partita da recuperare, nel 2022 ha realizzato solo 9 punti con due vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Attualmente, quindi, la classifica vede in zona Champions la Juventus di Allegri, l’Inter di Inzaghi, il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti da primatista. Seguono in zona Europa League l’Atalanta, in attesa del posticipo di Serie A contro la Sampdoria e la Roma a pari punti (44). Con la sconfitta di ieri sera la Lazio è ferma al settimo posto con un punto di distacco.