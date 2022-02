Luis Vinicio incontra i giocatori del Napoli: “Mi sento napoletano al 100%”

In occasione del 90esimo compleanno di Luis Vinicio il club partenopeo ha invitato l’ex giocatore ed allenatore del Napoli ad incontrare l’attuale squadra azzurra.

FOTO: SSC Napoli, Luis Vinicio

Il Leone, così soprannominato dai tifosi azzurri, si è presentato a tutti i calciatori e ha ricevuto come regalo di compleanno una maglietta del Napoli con il numero 90 e la scritta Vinicio. Emozionanti le immagini raffiguranti gli abbracci con i giocatori e soprattutto le parole da lui spese.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Questo è un momento per me molto importante, perché quando ho ricevuto l’invito di venire a trovarvi sono rimasto molto contento. Mi sento ancora napoletano al cento per cento. Questa città e questa “napoletaneità” per me è come se fosse casa mia. E naturalmente ogni volta che voi andate in campo, il cuore inizia a battere più forte e per questo mi auguro sempre che vada tutto bene per tutti voi. Quando siete in campo, ci sono anche io!“.

Luis Vinicio



