Lazio-Napoli: in Serie A non succedeva dal 20 novembre

Il Napoli espugna l’Olimpico, vincendo al 94′ contro il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Gli azzurri di Luciano Spalletti guadagnano così altri 3 punti e soprattutto la vetta della classifica di Serie A.

Maurizio Sarri, Lazio-Napoli

La Lazio, reduce da un pareggio con l’Udinese, subisce la beffa allo scadere del tempo di recupero e lascia i tifosi con l’amaro in bocca. La squadra capitolina non è abituata a questa circostanza, infatti, i biancocelesti non perdevano un match di Serie A in casa dal 20 novembre 2021, in occasione della partita contro la Juventus. Lo scontro in questione finì sul risultato di 0-2, con doppietta di Leonardo Bonucci su rigore.

Il Napoli riesce, quindi, in un’ulteriore impresa. Si tratta, infatti, solo del secondo ko della Lazio all’Olimpico in questo campionato: solo Juventus e Napoli hanno trionfato all’Olimpico in questa stagione.