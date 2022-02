Napoli penalizzato, l’ex sindaco De Magistris attacca l’utilizzo del VAR

L’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è intervenuto nel corso della trasmissione “Terzo Tempo” a Tele A, polemizzando sulle numerose sviste arbitrali nel corso della stagione e sull’uso, a suo modo di vedere, particolare del Var.

Queste le sue parole: “Il Var è un elemento che può aiutare l’arbitro e arrivare lì dove l’essere umano non arriva. Ha eliminato delle ingiustizie che anche qui a Napoli abbiamo subito molte volte. Il Napoli è stato penalizzato in innumerevoli episodi, adesso basta. Tuttavia, per quanto utile sia il Var, c’è bisogno di ricordare che anche dietro la tecnologia c’è sempre la mano dell’uomo: non possiamo affidare tutto alla macchina. Il Var serve, ma per me non è salvifico”.

Luigi De Magistris – Tele A

In studio sono poi continuate le polemiche sui vari episodi non sanzionati nel corso della stagione, tornando poi a commentare i diversi episodi da rigore non visionati nelle ultime partite. Errori, che potrebbero risultare significativi ai fini della classifica finale.