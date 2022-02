Condò sicuro sul Napoli: “È pronto per lo scudetto! La classifica? Non succedeva da 10 anni”

Sull’edizione odierna de La Repubblica il giornalista Paolo Condò ha definito il Napoli di Spalletti pronto per lo scudetto e ha commentato la classifica di questo campionato.

Di seguito un estratto delle sue parole:

“Se assumiamo che la crescita non avviene tra gli agi, ma reagendo alle difficoltà, il modo in cui il Napoli ha vinto in casa della Lazio – la forza con la quale si è ribellato al pari tagliagambe di Pedro – ci parla di una squadra ormai pronta a vincere lo scudetto“.

FOTO: Getty Images, Lazio-Napoli

Sulla stagione in corso ha inoltre aggiunto: “Erano dieci anni che la testa della classifica non registrava alla giornata 27 una quantità di punti così ridotta“. Infatti, è da prima dell’era Juventus che non si verificava una quota primo posto così bassa.

Il campionato di quest’anno si presenta particolarmente competitivo, soprattutto in questa fase della stagione. “Questo è il periodo nel quale affiora la stanchezza, e la soluzione di tante partite viene demandata alle giocate individuali dei campioni“.

Proprio in merito a questo ha infine fatto una considerazione anche sul capitano del Napoli. “Il problema è che i campioni sono invecchiati (Ibra) o siamo stati costretti a lasciarli andare (Ronaldo, Lukaku, Hakimi), o stiamo per salutarli (Insigne)“.