Napoli pronto per lo Scudetto? Auriemma elogia De Laurentiis

La vittoria del Napoli contro la Lazio ha aperto la possibilità Scudetto anche per gli azzurri di Luciano Spalletti. I 3 punti dell’Olimpico sono diventati fondamentali per raggiungere la vetta e iniziare a sognare in vista delle ultime 11 partite.

Raffaele Auriemma, a “Si Gonfia La Rete“, trasmissione in onda su Radio Marte, ha elogiato il lavoro di De Laurentiis con il Napoli.

“Il Napoli non si è indebitata come Milan, Inter e Juve. Con una gestione oculata è arrivata a competere per grandi obiettivi. Se è stato così bravo da rinnovarsi e ad essere ancora lassù, se lo merita”.

Auriemma Napoli

Auriemma: “Tanti tifosi vorrebbero De Laurentiis”

Raffaele Auriemma, poi, ha parlato della gestione De Laurentiis e ha risposto ai tifosi che criticano la societàà azzurra.

Lazio-Napoli? “La squadra ha lanciato un segnale con quella riscossa dopo il gol di Pedro. Nessuno di loro se la sentiva di tornare a casa solo con il pareggio, ma volevano vincere”.

De Laurentiis? “Sapete quanti tifosi di altre squadre vorrebbero il presidente del Napoli? Davvero tantissimi. E io non sono uno che parla solo a favore di De Laurentiis, io racconto la verità”.