Lazio-Napoli, la mossa di Sarri per fermare Osimhen

Il pericolo numero uno per Maurizio Sarri e la difesa della Lazio è certamente Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano però è chiamato a sbloccarsi all’Olimpico, stadio nel quale non ha mai segnato.

NAPLES, ITALY – FEBRUARY 12: Victor Osimhen of SSC Napoli checks his face mask during the Serie A match between SSC Napoli and FC Internazionale at Stadio Diego Armando Maradona on February 12, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Per limitarlo, l’allenatore dei biancocelesti ha scelto la marcatura a uomo di Luiz Felipe. Il difensore brasiliano sarà chiamato all’arduo compito di limitare le scorribande offensive dell’ex Lille.

Vedremo se nella serata di stasera la scelta dell’ex tecnico del Napoli sarà quella giusta, oppure se Victor Osimhen riuscirà finalmente a sbloccarsi ed a segnare un gol nella capitale. Il fischio d’inizio di Lazio-Napoli è previsto per le 20:50 (con 5 minuti di ritardo per la protesta della FIGC contro il conflitto in Ucraina).