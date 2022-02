“Bellanova come Maggio?”, sentite la risposta di Mazzarri

Simone Tiribocchi ha fatto una domanda a Walter Mazzarri ai microfoni di DAZN dopo la vittoria a Torino.

La domanda dell’ex calciatore è stata: “Bellanova ricorda un po’ il Maggio dei tempi di Napoli?”.

Di seguito la risposta di Walter Mazzarri:

May 20, 2018 – Naples, Campania, Italy – Christian Maggio of SSC Napoli greet the fans after the match between SSC Napoli and FC Crotone at San Paolo Stadium. SSC Napoli vs FC Crotone during Serie A in Italy – 20 May 2018 – ZUMAs197 83283345st Copyright: xErnestoxVicinanzax

“Maggio aveva anche una grande forza nei colpi di testa e nell’arrivare sui secondi pali, ha fatto un sacco di gol con me in questo modo. Era però meno tecnico di Bellanova, che per assurdo ha qualche cosa in più se deve puntare l’uomo. E’ chiaro che Maggio aveva uno strapotere fisico anche nel contrasto e nei duelli. Bellanova ha anche lui una gamba pazzesca. E’ giovane, deve migliorare sul colpo di testa e deve irrobustirsi un po’ le spalle. Siccome questo ragazzo è davvero in gamba, se lavora sia a destra che a sinistra come stiamo facendo potrebbe davvero un futuro importante”.