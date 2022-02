UFFICIALE – Diramata la lista convocati: c’è la scelta su Anguissa e Lobotka

Il Napoli ha appena comunicato la lista ufficiale dei convocati per la sfida in programma domani sera contro la Lazio alle ore 20:45. Spalletti aveva già preannunciato la presenza di Lobotka per la gara di domani, scelta invece diversa per Anguissa che non è convocato e che ha ancora bisogno di qualche giorno per tornare a disposizione degli azzurri.

Nessun problema per Osimhen che ha completamente recuperato ed è a disposizione di Spalletti.

Questa la lista completa dei convocati per Lazio-Napoli: