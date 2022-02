Nedved si commuove in diretta: “Nessuno merita una guerra!”

Il mondo è stato sconvolto da quello che sta succedendo in Ucraina, anche calciatori e dirigenti stanno lanciando appelli e messaggi per mostrarsi vicini alle persone che stanno vivendo un vero e proprio inferno. Anche Pavel Nedved ha voluto lanciare un appello alla sua Repubblica Ceca in merito alla guerra in Russia. Queste le parole del bianconero:

“Prima di tutto devo ammettere che mi viene difficile parlare di calcio: quello che sta accadendo in Ucraina è troppo forte, io da uomo dell’est sono molto coinvolto. Nessuno merita sofferenze, nessuno merita una guerra, nessuno la vuole”

“Messaggio Szczesny? “Ho parlato con lui e lo capisco perfettamente. Sicuramente l’allenatore gli ha chiesto se la sentiva di giocare, lui ha risposto presente. Io mi aspetto anche dalla mia nazionale, che deve affrontare la Russia, la stessa cosa. Non so cosa stiano aspettando a seguire la strada tracciata da Polonia e Svezia“