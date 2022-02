L’imperativo è lasciarsi alle spalle la delusione di Europa League per concentrarsi definitivamente sul campionato da qui a fine stagione. Lo sa bene Luciano Spalletti che, tuttavia, non può comunque ritenersi soddisfatto dopo la serata di giovedì.

In particolare, un dato avrebbe preoccupato il tecnico azzurro, che sarà chiamato già a partire dalla sfida di domani contro la Lazio a riprendere il proprio ruolino di marcia.

Difesa deludente in Europa

L’edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle prestazioni difensive nelle partite europee. Il Napoli è la miglior difesa in Serie A, mentre qualche difficoltà di troppo l’ha palesata nelle sfide di Europa League.

Barcelona’s Gabonese midfielder Pierre-Emerick Aubameyang (C) vies with Napoli’s Kosovo’s defender Amir Rrahmani (R) during the Europa League football match between FC Barcelona and SSC Napoli at the Camp Nou stadium in Barcelona on February 17, 2022. (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)

“La migliore difesa della Serie A (18 gol subiti). che è stata in vetta anche in Europa, è naufragata all’esame internazionale contro il Barcellona“, scrive la Rosea. Che poi aggiunge: “Proprio il flop del reparto più affidabile ha accesso l’allarme sul momento della squadra di Spalletti. Che non vince da quattro partite (comprese le due di Coppa). La priorità di Spalletti è quella di rinsaldare la difesa negli equilibri con gli altri reparti perché in copertura pesano le assenze di Anguissa e Lobotka“.

Francesco Fildi