Non resta altro che il campionato al Napoli che, dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Barcellona, ha voglia di imporsi assicurandosi, quantomeno, il posto in Champions League.

Luciano Spalletti spera di qui a breve di ritrovare tutti i calciatori che in questi giorni hanno affollato l’infermeria di Castel Volturno. Un piccolo assaggio c’è stato già con Matteo Politano, che ha siglato la rete del definitivo 4-2 di giovedì.

Anguissa, Lozano e Lobotka: ecco la tabella di marcia

Tre sono in particolare i calciatori che il tecnico azzurro conta di ritrovare di qui a breve: Anguissa, Lozano e Lobotka.

Il centrocampista del Camerun mette nel mirino il Milan: il calciatore sta meglio, ha smaltito l’infortunio di Barcellona e potrebbe essere nuovamente a disposizione per il big match del 6 marzo.

NAPLES, ITALY – DECEMBER 22: Andre Zambo Anguissa of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Spezia Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on December 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Tempi leggermente più lunghi per Hirving Lozano: il messicano è tornato con una spalla in disordine dall’ultima sosta delle Nazionali e sta sfidando il cronometro per concedersi la trasferta di Verona.

Infine, Lobotka sembrerebbe essere quello più vicino al rientro: lo slovacco ieri ha effettuato una seduta personalizzata e non è escluso che possa partire per la volta di Roma per essere a disposizione almeno dalla panchina. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

Francesco Fildi