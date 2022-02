Spalletti lo rivela in conferenza: “Lozano ha preso una decisione!”etti

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà la Lazio di Maurizio Sarri nel big match della domenica sera di Serie A. Gli azzurri sono costretti a vincere e ad approfittare dei passi falsi di Milan e Inter per portarsi al primo posto e tornare ad imporsi come una delle favorite per lo Scudetto fino alla fine. Ma anche contro la Lazio non ci saranno novità di formazione.

Spalletti conferenza

Spalletti in conferenza svela la decisione di Lozano

In conferenza stampa, Spalletti ha parlato della situaizone infortunati. Stanislav Lobotka sarà convocato contro la Lazio ma difficilmente scenderà in campo. Il tecnico azzurro, poi, si è soffermato anche sulle condizioni di Hirving Lozano.

“Lobotka è convocato, lo valuteremo con la dovuta calma. Osimhen sta bene. Anguissa ha bisogno di un’altra settimana per tornare in condizione. Lozano invece ha scelto di non operarsi perché la situazione si sta evolvendo nella maniera più giusta”.