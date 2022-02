Reina: “Domani sarà complicato”, poi racconta il Napoli di Sarri

Pepe Reina, ex portiere della Lazio e oggi in forza alla Lazio di Maurizio Sarri, ha parlato del suo passato in azzurro e della sfida di domani sera. Ecco le sue parole al magazine ufficiale del club biancoceleste.

“Domani sarà molto difficile. Affronteremo una squadra con una rosa profonda ed una delle

candidate principali allo Scudetto. Il risultato dell’andata dimostra che sarà un’altra gara molto dura”.

Reina Lazio (Getty Images)

Reina racconta il Napoli di Sarri

Reina alla Lazio è allenata da Maurizio Sarri, tecnico che il portiere spagnolo aveva già ai tempi del Napoli. E proprio di quella squadra ha parlato il portiere classe ’82.

Sarri? “Il mister crede fortemente nelle proprie idee. Ha una filosofia di calcio ben marcata: è un vero e proprio insegnante di quel tipo di calcio”.

Napoli di Sarri? “Ci divertivamo davvero tanto. In campo giocavamo con automatismi chiari e sempre a memoria. Inoltre avevamo un gruppo che andava al di là della tattica. Eravamo uniti ed umili, lavoravamo tutti nella stessa direzione“.