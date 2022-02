Crisi Ucraina, c’è la decisione della FICG: la protesta

È ormai nota a tutti la situazione dell’Ucraina, attaccata all’alba dalla Russia di Putin nella giornata di ieri.

Sono state diverse e fortissime le reazioni del mondo del calcio, come quella del terzino del Manchester City Oleksandr Zinčenko che, su una storia Instagram poco dopo rimossa dalla piattaforma, ha augurato a Putin “una morte quanto più dolorosa possibile”.

Tifosi Napoli striscione

Prima del calcio d’inizio, anche i tifosi del Napoli si sono voluti unire a questa protesta, preparando uno striscione con scritto “No alla guerra“, poi non fatto entrare allo stadio perché considerato a sfondo politico.

È notizia di pochi minuti fa anche una decisione singolare della FIGC che, per protesta, ha deciso che tutte le gare del fine settimana, sia dei professionisti che dei dilettanti, verranno posticipate di cinque minuti. Di seguito quanto evidenziato nel comunicato ufficiale:

“I valori universali dello sport ci impongono una riflessione, non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro: il movimento calcistico nazionale è sensibile e molto preoccupato per quello che sta accadendo in queste ore, lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace”.

Crisi Ucraina: la FIGC posticipa di 5 minuti l’inizio delle gare in programma nel fine settimanahttps://t.co/JbIoFLlasY pic.twitter.com/ZO4td4Ucha — FIGC (@FIGC) February 25, 2022