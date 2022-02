Novità dall’allenamento del Napoli: cinque giocatori lavorano a parte

La SSC Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il report allenamento della seduta odierna svolta all’SSC Napoli Konami Training Center. Di seguito il comunicato:

Dopo la gara col Barcellona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domenica all’Olimpico alle ore 20.45 per la 27esima giornata di Serie A.

Napoli allenamento

Il gruppo che è sceso in campo ha svolto defaticante in palestra. Il resto della squadra ha svolto lavoro di potenza aerobico, combinazioni con conclusioni in porta ed esercitazione tecnico tattica. Tuanzebe lavoro in palestra. Lozano, Anguissa e Lobotka lavoro personalizzato in campo. Malcuit terapie.

FONTE E FOTO: SSC NAPOLI