Le reazioni dalla Spagna: “Il Napoli non è una squadra qualsiasi. Miglior partita dell’anno”

Il day after di Napoli-Barcellona ha lasciato molto amaro in bocca tra i quotidiani italiani e, ovviamente, nel mondo Napoli.

La reazione opposta, invece, si è avuta in Spagna, dove diversi quotidiani celebrano la gran vittoria della squadra di Xavi.

FOTO: Getty – Napoli Barcellona

Il quotidiano Sport, ad esempio, parla di un Napoli che non è assolutamente una squadra qualsiasi, sottolineando come la prova del Barcellona sia la migliore della stagione in un periodo complicato.

Il Mundo Deportivo parla addirittura di esibizione dei blaugrana, mentre AS parla di ciclone.

Marca, invece, preferisce concentrarsi su Aubameyang, autore di uno splendido gol che è il giusto premio per una meravigliosa azione corale, riferendo come l’attaccante “continui a chiudere le bocche dei diffidenti”.