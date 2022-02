Piqué sicuro: “Contro il Napoli abbiamo lanciato un messaggio”

Il difensore del Barcellona, Gerard Piqué, ha commentato la gara con il Napoli alla stampa spagnola, alla cui ha dichiarato di aver lanciato un messaggio con la vittoria conquistata in Europa League. Il difensore è apparso soddisfatto e felice per come il suo Barça abbia affrontato gli azzurri, tanto che, ha affermato il ritorno alla origine del grande Barcellona dopo un momento buio. Queste le sue parole:

Gerard Piqué, Napoli-Barcellona

“Contro il Napoli abbiamo mandato un messaggio: piano piano stiamo tornando. Siamo ritornati a voler tener palla. Siamo in cammino per tornare alle nostre origini”.