“Non ha più motivazioni per restare al Napoli”, durissimo attacco a Insigne!

A Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista che ha criticato duramente il capitano azzurro, Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ci eravamo un po’ illusi dopo il primo tempo disputato a Barcellona, l’unica differenza tra le due partite sono state le occasioni da gol non concretizzate. Ci sono stati tanti giocatori cardine che ieri non sono stati all’altezza del loro valore, Insigne ormai è inutile e non ha più le motivazioni per stare a Napoli. Se deve stare in campo perché addetto a calciare i rigori allora è altro conto. La squadra mi ha deluso tanto ieri sera, ero spaesato anche io”.

Lorenzo Insigne Napoli

Napoli ridimensionato? “Secondo la classifica il Napoli è ancora in piena lotta per lo Scudetto. Non mi sembra che Inter e Milan stiano giocando chissà quanto meglio del Napoli. Molti giocatori del Napoli ieri hanno guardato la partita. In altre occasioni il Napoli è stato penalizzato dal mercato, ma a questo punto Spalletti è il primo responsabile perché a lui l’organico andava bene così. Al di là di Cagliari e della partita di ieri, in cui sono stati commessi errori che neanche nelle scuole calcio, questa è una squadra senza attributi ed è inaffidabile. Ogni volta che bisogna fare il salto di qualità, questa squadra fallisce miseramente. Noi siamo troppo buonisti, portati sempre a difendere e trovare sempre l’attenuante per una prestazione pessima o una sconfitta. Basta, servono gli attributi di dire le cose come stanno”.