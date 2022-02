Napoli Femminile, la carica di Erzen per la sfida salvezza con il Verona: “Abbiamo bisogno dei tifosi, faremo di tutto per restare in Serie A”

Il Napoli femminile domani incontrerà il Verona, in quella che sarà una sfida salvezza. Kaja Erzen, laterale destro delle azzurre, ha analizzato la situazione della squadra e ha fatto un appello ai tifosi. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Aspettiamo a Cercola il pubblico delle grandi occasioni, visto anche l’ingresso gratuito. Per noi è una partita molto importante, uno scontro diretto che abbiamo preparato bene e dal quale speriamo di trarre il massimo”.

Napoli Femminile

Erzen ha recuperato dall’infortunio patito con l’Inter anche se ha dovuto rinunciare alla convocazione in nazionale: “Siamo pronte, anche le ragazze che erano in giro per il mondo sono rientrate cariche. Dalla sfida con l’Empoli in Coppa Italia siamo scese sempre in campo con la giusta determinazione, vedo un gruppo unito e sorridente che darà tutto domani e per centrare l’obiettivo permanenza in A”.

A proposito di gruppo, assenti le attaccanti Popadinova e Chatzinikolau – entrambe di recente sottoposte ad intervento chirurgico.