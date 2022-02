Napoli, il tracollo contro il Barcellona comporta diversi record negativi

La pesante sconfitta subita ieri sera contro il Barcellona certifica un momento non del tutto brillante da parte degli Napoli, che dovrà essere bravo a dimenticare in fretta la prestazione del Maradona.

Il 2-4 maturato contro i blaugrana ha fatto registrare alcuni record negativi per gli azzurri.

FOTO: Getty – Napoli Barcellona

Come riportato da Misterchip, infatti, per la prima volta nella sua storia il Napoli viene eliminato da una Coppa europea dopo aver pareggiato in trasferta la gara d’andata.

Inoltre, con il gol di Piqué allo scadere del primo tempo, il Barcellona è diventata la prima squadra capace di segnare tre gol nel primo tempo in una competizione europea in casa degli azzurri.

Ancora, come riferisce Giuseppe Pastore, Xavi diventa soltanto il secondo allenatore a segnare almeno quattro gol in casa del Napoli in una Coppa europea. L’altro è stato Pep Guardiola in Napoli-Manchester City della stagione 2017/2018, anch’essa terminata 2-4.